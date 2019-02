Le Palais des congrès de Montréal, pilier du tourisme d’affaires

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Montréal occupe une place de choix dans le tourisme d’affaires international depuis plusieurs années. En 2017, la métropole trônait au premier rang parmi toutes les villes des Amériques, ayant accueilli le plus de congrès internationaux, selon le classement de l’Union des associations internationales (UAI). Cette année-là, pas moins de 149 événements de ce type s’y étaient tenus, un record pour la ville. Cela lui avait permis de dépasser des villes comme Washington (62), New York (57) et Buenos Aires (34). Montréal pouvait aussi s’enorgueillir d’avoir reçu 61 % des événements internationaux tenus au Canada.

Comment expliquer la popularité de Montréal ? D’abord par une question d’image, selon le p.-d.g. du Palais des congrès de Montréal, Robert Mercure. « Montréal est reconnue comme une ville internationale, accueillante, ouverte, bilingue et créatrice », note-t-il.

C’est d’autant plus important que la mode dans le tourisme d’affaires est au bleisure (contraction des mots business et leisure, en français : affaires et loisirs). Les participants à des événements internationaux ne veulent pas se confiner à un centre des congrès et à un hôtel, ils veulent vivre la ville. Ils sont à la recherche d’une expérience, plus que d’une simple destination. Les Américains, par exemple, sont friands du petit côté « européen » de la ville et de sa bonne réputation gastronomique.

« Développer des partenariats pour leur faire vivre des expériences pendant leur séjour constitue le nerf de la guerre pour nous », confie M. Mercure. Le Palais des congrès collabore avec d’autres acteurs montréalais pour organiser des visites guidées, des circuits gastronomiques et d’autres actvités.

149 C'est le nombre de congrès internationnaux qui se sont tenus à Montréal en 2017.

Plusieurs partenaires du Palais des congrès, tels Tourisme Montréal, Montréal international et Tourisme Québec, véhiculent activement à l’étranger l’image positive de Montréal. Mais celle-ci est aussi mise en avant par des Québécois qui évoluent à l’intérieur même des organismes internationaux et travaillent à les convaincre des atouts de Montréal comme destination pour leurs événements. M. Mercure donne l’exemple des communautés de chercheurs et notamment des Fonds Recherche Québec, qui oeuvrent en ce sens.

L’Association internationale des palais des congrès (AIPC) a régulièrement nommé ces dernières années le Palais des congrès de Montréal parmi les deux destinations dont les congressistes se disent le plus satisfaits, rappelle M. Mercure. Selon lui, cela ne repose pas seulement sur les services offerts à l’intérieur de l’emblématique édifice multicolore de la place Jean-Paul-Riopelle, mais aussi sur sa capacité à faire « vivre » la ville aux délégués des événements.

6 milliards de dollars en retombées économiques

Le Palais des congrès reste donc un joueur majeur du tourisme d’affaires montréalais. Avec ses 51 280 m2, il se retrouve en compétition avec des centres aussi imposants que le McCormick Place de Chicago (241 548 m2) ou le Jacob K. Javits Convention Center de Manhattan (167 226 m2).

Entre son ouverture en 1983 et le 31 mars 2018, le Palais a attiré 7700 événements et 19,9 millions de participants. Ces derniers ont acheté 5,3 millions de nuitées dans les hôtels montréalais. Le Palais évalue les retombées économiques de cette activité pour la ville à 6,2 milliards de dollars. Au cours des cinq prochaines années, 108 congrès sont déjà confirmés, avec 350 000 délégués qui achèteront 641 000 nuitées dans les hôtels, pour des retombées économiques évaluées à 712 millions de dollars.

Parmi les plus gros événements à venir, on retrouve la 27e rencontre annuelle de la Société internationale de la résonance magnétique en médecine (ISMRM). Les retombées du séjour des 7000 délégués du 11 au 17 mai 2019 devraient s’élever à 24,9 millions de dollars. Parmi d’autres rencontres de grande importance, on peut penser aussi aux 49es Journées dentaires internationales du Québec (12 000 délégués, 21,8 millions de dollars) et au 46e congrès international d’apiculture Apimondia (8000 délégués, 20,6 millions).

Au cœur de la ville

Au cours des prochaines années, M. Mercure compte rapprocher encore plus le Palais des congrès de la population montréalaise. Il souhaite séduire les Montréalais et susciter de la fierté chez eux, afin de leur donner l’envie, à eux aussi, d’agir comme ambassadeurs du Palais des congrès.

Il compte également faire du Palais des congrès une véritable vitrine pour la créativité et la capacité de recherche et d’innovation de la métropole. « Notre ville comporte une belle force créatrice, par ailleurs reconnue dans le monde, et nous souhaitons donner de la visibilité aux acteurs qui l’animent, notamment les start-up et les chercheurs, lance M. Mercure. Nous voulons être au cœur de la ville et nous rapprocher des Montréalais. »