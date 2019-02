Réseau de blanchiment d’argent démantelé à Montréal et à Toronto

Des centaines de millions de dollars auraient été blanchis par un réseau international établi à Montréal et à Toronto qui a été démantelé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Baptisée Collecteur, cette vaste enquête a mené à l’arrestation de 14 Canadiens, dont les présumées têtes dirigeantes du réseau. « Il s’agit d’une des plus importantes interceptions de ce genre au Canada et c’est aussi une des rares enquêtes de blanchiment d’argent ayant mené à des accusations de gangstérisme », a dit la porte-parole de la GRC, Martine Fontaine. Le stratagème aurait permis à des trafiquants de drogue de transférer de l’argent à blanchir vers le Liban, les Émirats arabes unis, l’Iran, les États-Unis et la Chine, pour ensuite être envoyé vers la Colombie et le Mexique, deux pays exportateurs de stupéfiants.