La météo du jour: tempête, tempête, tempête

Elle était attendue depuis des jours, la voici : la tempête hivernale déguisée en monstre, qui laissera graduellement de 20 à 40 centimètres de neige sur à peu près tout le Québec. Étant donné les vents forts, de la poudrerie compliquera les déplacements de tous ordres. Un conseil : si vous n’avez pas à sortir, restez à la maison et côtoyez les couvertures.

Des commissions scolaires de Gatineau, de Montérégie, de Laval et de Montréal (dont la CSDM et la CSMB) ont déjà annoncé leur fermeture pour la journée. Il va sans dire qu’il faudra consacrer beaucoup de temps aux transports et surveiller l’état des vols à l’aéroport Montréal-Trudeau, plusieurs ayant déjà été annulés.