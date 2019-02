Twitter, outil de manipulation de l'opinion

Paul-Marie Bernard - Abonné 13 février 2019 12 h 39

Danger de manipulation de l'opinion!

Monsieur Deglise,



J’ai plusieurs interrogations et commentaires sur la teneur de votre article. Je vous en soumets quelques-uns.



1. Vous dites que la multinationale américaine de clavardage a analysé 9,6 millions de tweets suspects. S’agit-il de tweets émis sur une seule année? plusieurs années? Et, en pourcentage, quelle est l’importance de ces tweets (provenant supposément de l’Iran, la Russie et le Vénézuela) par rapport au nombre total de tweets de même nature émis aux USA, provenant de toutes sources confondues?

2. Dans le cas de Radio-Canada et CBC, vous dites que ces sociétés «viennent de réaliser cette analyse». De quelle analyse s’agit-il? Et dans la suite de votre texte, vous mentionnez que «21 600 de ces messages suspects ont ciblé directement le Canada…». Ça réfère à quelle période? Et quelle est l’importance relative de ce nombre par rapport au total de tweets émis, toutes sources confondues? Et puisque vous mentionnez le Québec, à combien peut-on évaluer l’importance relative du nombre de tweets suspects dirigés contre le Québec? et sur quelle période? Pour Québec, les tweets étaient-ils surtout rédigés en français?

3. Madame Anne-Marie Gingras a-t-elle elle-même participé aux analyses de R-C et CBC? Dans son commentaire sonnant l’alarme, je suppose qu’elle insiste sur le fait que toute manipulation à grande échelle de l’opinion publique, quelle provienne de l’extérieur ou de l’intérieur, est un très grand problème.

4. Vous écrivez: «Ainsi, à partir de 2013, plus de 200 de ces faux comptes Twitter ont relayé des messages d’activistes, de politiciens ou de médias canadiens, dont CBC et le Globe and Mail, sur les éventuels impacts environnementaux des projets de pipelines, mais aussi sur l’opposition citoyenne à ces projets. L’objectif étant de donner de l’ampleur aux composantes négatives du débat sur ce réseau social.» Je dois rappeler que l’opposition citoyenne à ces projets se fait sentir surtout et principalement en deux provinces: en Colombie Britannique, l’opposition venant surtout des populations autochtones; au Québec à 80% francophone. Au Québec, l’opposition au transport de masse des produits pétroliers ne date pas d’hier. Je rappelle le fameux projet Rabaska, initié par Gaz Métro, Enbridge et Gaz de France, en 2004 et se terminant par un échec en 2013, grâce en partie à l'action citoyenne. Dans cette période, Twitter n’était pas très actif.



En conclusion, s’il y a menace de «manipulation à grande échelle de l’opinion publique au Canada», je ne crois pas qu’elle vienne de l’extérieur, de l’Iran, de la Russie ou du Venezuela, mais bien de l’intérieur, sachant combien grande (!) est la collusion entre la politique et les affaires, entre le gouvernement et l’industrie pétrolière.