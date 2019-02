Persévérance scolaire

Les Journées de la persévérance scolaire se tiennent à partir d’aujourd’hui, partout au Québec, et jusqu’au 15 février. Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, sera pour l’occasion de passage à Montréal, en compagnie de la mairesse Valérie Plante et du porte-parole de l’initiative, le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif. Augmenter le salaire d’entrée des enseignants, valoriser la profession, embaucher plus de professionnels, construire et agrandir des écoles, et rendre la prématernelle accessible à tous les enfants de 4 ans durant le mandat du gouvernement : les chantiers promis par le nouveau ministre sont nombreux. Et les défis restent entiers.

Selon une nouvelle étude à paraître lundi dont Le Devoir a obtenu copie, les élèves montréalais de 6e année et du secondaire qui présentent une « santé globale » vulnérable ont trois fois plus de chance de décrocher. Au Québec, le taux de diplomation au secondaire dans le réseau public est le plus bas au Canada : environ 64 % de nos jeunes obtiennent un diplôme après cinq ans, selon un rapport de l’Institut du Québec publié en avril.