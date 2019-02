Quoi retenir de la fin de semaine?

«Roma» honoré aux BAFTA

Le film d’Alfonso Cuarón « Roma » a remporté dimanche à Londres les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur, deux récompenses prestigieuses pour cette production Netflix. « La favorite » a également reçu son lot de prix, dont ceux pour le meilleur film britannique, le meilleur scénario original, les meilleurs décors, les meilleurs maquillages et coiffures, et les meilleurs costumes. Olivia Colman est repartie avec le prix de la meilleure actrice et Rachel Weisz avec celui de la meilleure actrice dans un second rôle.