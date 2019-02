7 Le pont Tienditas (à la frontière entre le Venezuela et la Colombie), 6 février 2019 | L’aide humanitaire, véritable nerf de la guerre dans le bras de fer auquel se livrent les deux «présidents» vénézuéliens. Les premiers camions transportant notamment des aliments non périssables sont arrivés à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. La veille, des correspondants de l’AFP ont toutefois remarqué que la route reliant les deux pays était totalement barrée par un camion-citerne, deux grands conteneurs, des barrières et des blocs de béton, tandis que des militaires patrouillaient aux abords du barrage. Le chef de l’État vénézuélien s’oppose à l’arrivée de l’aide humanitaire, qu’il croit être une «action interventionniste de Trump». De son côté, le président autoproclamé, Juan Guaidó, désormais reconnu par une quarantaine de pays, États-Unis en tête, reste déterminé à faire entrer ces vivres et ces médicaments au Venezuela. Le Canada, qui soutient M. Guaidó, a promis en début de semaine 53 millions de dollars d’aide. Edinson Estupinan Agence France-Presse