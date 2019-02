Jour de verdict pour Alexandre Bissonnette

Deux ans après la tuerie à la grande mosquée de Québec, le 29 janvier 2017, tous les yeux sont tournés vers la ville: Alexandre Bissonnette doit connaître ce matin sa sentence. Il est accusé de six chefs de meurtre au premier degré et de six chefs de tentative de meurtre.

Le grand suspense tient au choix du verdict: le juge pourrait appliquer des peines consécutives pour chaque victime, ce qui donnerait une peine record de 150 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Cela dit, quel que soit le jugement, un appel est très probable.