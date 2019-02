La consommation de cannabis n'a pas explosé

Photo: Associated Press

La proportion de consommateurs de cannabis au Québec est de 13,6%, et ce, au lendemain de la légalisation de cette substance psychotrope le 17 octobre dernier. Il s’agit du taux le plus faible au Canada, indiquent les dernières données de l’Enquête nationale sur le cannabis de Statistique Canada dévoilées jeudi. D’un océan à l’autre, la fin de 95 ans de prohibition n’a pas fait exploser la consommation. 15,4 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus disent en avoir consommé dans les trois derniers mois de 2018, soit autant qu’avant la légalisation. À ce jour, plus de la moitié de la population affirme n’avoir jamais touché à cette drogue. Que le cannabis soit légal ou pas, ces non-consommateurs disent, dans une proportion massive de 98 %, qu’ils ont la ferme intention de s’en tenir éloignés. Dans l’ensemble, les hommes (19 %) sont plus attirés par le cannabis que les femmes (11 %).