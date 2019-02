La réunion du jour: Venezuela

Une semaine après la réunion du Groupe de Lima à Ottawa, la crise au Venezuela sera au centre aujourd’hui de la rencontre (attendue) entre sept pays de l’Union européenne et quatre pays latino-américains à Montevideo, en Uruguay. Ni le régime de Nicolás Maduro ni l’opposition menée par Juan Guaidó ne seront présents.

Le but de ce « groupe de contact » : susciter d’abord et avant tout un dialogue, et non exiger une élection présidentielle anticipée comme le réclame Juan Guaidó. Selon un « mécanisme » de discussion présenté hier, plusieurs phases sont prévues pour tenter d’amener les deux parties à trouver un accord pacifique, jusqu’à la médiation de personnalités reconnues à l’international.