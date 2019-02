Michel Cadotte avoue à son procès qu’il était conscient de son geste

En colère et méfiant du personnel qui s’occupait de sa femme atteinte d’Alzheimer, Michel Cadotte, qui se rappelle dans les moindres détails du moment où il l’a étouffée à mort, était conscient du geste qu’il posait lui a fait avouer la Couronne.

« Oui [je savais que ça allait entraîner sa mort] », a laissé tomber l’accusé, qui a plaidé non coupable à l’accusation de meurtre non prémédité. La défense plaide que l’état d’esprit de M. Cadotte au moment du drame faisait en sorte qu’il n’avait plus le libre choix.

Lors de son témoignage, l’homme, qui a été l’aidant naturel de son épouse pendant près de dix ans, a soutenu vouloir soulager les souffrances de Jocelyne Lizotte lorsqu’il a décidé de mettre fin à ses jours.

En contre-interrogatoire, M. Cadotte a confié que le jour du drame, il avait vécu énormément de frustration, lorsqu’à son arrivée au CHSLD il a constaté que l’appui-tête de sa femme n’avait pas été installé sur sa chaise gériatrique.

« Je n’étais pas en colère contre ma femme, j’étais en colère à cause de ce qui était arrivé […] Je me suis forcé à me calmer devant ma femme », a-t-il soutenu.

L’homme de 57 ans a insisté sur le fait que c’est après avoir mis sa femme au lit et tenté de placer l’oreiller comme il faut à trois reprises, qu’il a décidé de lui donner la mort.

« Elle avait la tête qui pliait jusqu’à l’épaule. Moi, je n’aurais pas aimé avoir la tête comme ça. J’avais mal pour elle », a-t-il dit en retenant un sanglot.

Le témoignage de M. Cadotte s’est terminé lundi. Le procès se poursuivra mardi avec le témoignage d’un psychiatre.