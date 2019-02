Quoi surveiller aujourd'hui?

Journée de grève(s) en France

Après les gilets jaunes, les syndicats. À l'appel de la Confédération générale du travail, une journée de grève nationale doit être tenue aujourd'hui un peu partout en France pour «répondre à l’urgence sociale». Le but: lancer un message on ne peut plus clair au patronat, accusé de monopoliser les richesses.

Difficile de dire quelle sera l'ampleur du mouvement de grève et de manifestation, ni si une «convergence des luttes» aura lieu — les gilets jaunes pourraient en effet décider de se joindre à la grève, grossissant ainsi les rangs syndicaux. Mais comme il s'agit d'une journée de travail plutôt qu'un traditionnel samedi, certains gilets jaunes pourraient renoncer à manifester.