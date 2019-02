Les glaciers du «troisième pôle» sont menacés

Katmandou — Les deux tiers des glaciers de l’Himalaya et de l’Hindou Kouch pourraient fondre d’ici à la fin du siècle si la planète reste sur la même trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre, risquant de déstabiliser les grands fleuves d’Asie, selon une étude publiée lundi. S’étendant sur 3500 kilomètres de l’Afghanistan à la Birmanie, la région montagneuse est qualifiée de « troisième pôle » par les scientifiques pour ses gigantesques réserves de glace. Celles-ci alimentent dix cours d’eau majeurs d’Asie, du Gange au Mékong en passant par le fleuve Jaune, le long desquels sont structurés des bassins de populations. Les glaciers en altitude de cette ligne montagneuse qui compte les plus hauts sommets du monde, comme l’Everest et le K2, sont menacés.