Début des délibérations au procès d’El Chapo

Le sort du narcotrafiquant mexicain Joaquín Guzmán, alias El Chapo, tombe aujourd’hui entre les mains du jury, qui commence ses délibérations.

S’il est déclaré coupable, El Chapo encourt une sentence de prison à vie. Il fait face à 10 chefs d’accusation pour trafic de drogue, possession d’armes et blanchiment d’argent. El Chapo est soupçonné d’avoir codirigé le puissant cartel de Sinaloa et d’avoir ainsi supervisé l’exportation de plus de 155 tonnes de cocaïne vers les États-Unis entre 1989 et 2014.