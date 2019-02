Quoi retenir de la fin de semaine?

NFL et ailes de poulet

Vous êtes plus d’un million de Québécois ce soir devant votre télévision à regarder le 53e Super Bowl. Au cours du plus américain des rendez-vous sportifs, l’expérience rivalisera avec la jeunesse alors que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avec le quart Tom Brady et l’entraîneur Bill Belichick, affrontent les Rams de Los Angeles avec le jeune quart de 24 ans, Jared Goff, et l’entraîneur de 33 ans, Sean McVay. Notre journaliste Karl Rettino-Parazelli s’est penché sur l’intérêt des Québécois pour l’événement.