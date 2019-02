1 Chicago (États-Unis), 30 janvier 2019 | Transie de froid, Chicago était en partie paralysée mercredi, au coeur d’une vague de froid historique qui a soufflé cette semaine sur la région du Midwest américain. La chute du mercure a provoqué des coupures d’eau et d’électricité, des perturbations dans les transports et de nombreux accidents de la route. Les avions ont été cloués au sol mercredi, et la société de chemins de fer Amtrak a annulé tous ses trains au départ de Chicago. Ce vent polaire venu de l’Arctique et qui doit progressivement se déplacer vers l’est a affecté quelque 60 millions de personnes. Scott Olson/Getty Images/Agence France-Presse