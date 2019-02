Quoi surveiller cette fin de semaine?

Place au Super Bowl

Chaque année, les amateurs de football américain l'attendent de pied ferme; le voilà donc! Le 53e Super Bowl fera s'affronter dimanche les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Rams de Los Angeles. Ce grand match sera le premier entre les deux équipes depuis 2002 — les Rams pourraient chercher à obtenir une douce revanche.

Appelons cela un timing judicieux: une entrevue de Donald Trump doit être diffusée à l'émission Face the Nation sur la chaîne CBS juste avant le Super Bowl, dimanche matin — et une autre partie plus tard en après-midi. Selon un premier extrait, le président américain estime que Nancy Pelosi, la représentante démocrate qui le confronte et refuse de financer le mur, est «mauvaise pour notre pays».