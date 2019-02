Scandale du CUSM: l’ex-patron de SNC-Lavalin plaide coupable

L’ex-patron de SNC-Lavalin, Pierre Duhaime, a reconnu sa culpabilité dans le scandale de corruption du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), vendredi matin, au palais de justice de Montréal.

M. Duhaime avait été arrêté le 28 novembre dernier par l’escouade Marteau et accusé de complot, de fraude et d’usage de faux. Les policiers l’avaient remis en liberté sous condition de remettre son passeport et de rester au Québec.

Pierre Duhaime a quitté SNC-Lavalin en mars 2012 — avec une indemnité de départ de cinq millions de dollars, dont le versement a été interrompu par la suite — lorsque l’existence des paiements douteux totalisant 56 millions de dollars à des agents commerciaux a été découverte.

D’autres détails suivront.