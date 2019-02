Cour suprême: les créanciers des pétrolières en faillite doivent nettoyer

Ottawa — Le syndic d’une société d’énergie albertaine en faillite ne peut pas abandonner des puits non rentables situés sur des terres agricoles sans d’abord remettre en état les sites, a tranché jeudi la Cour suprême du Canada. La décision du plus haut tribunal du pays, appuyée par cinq juges sur sept, est accompagnée d’une recommandation du juge en chef Richard Wagner, qui demande au Parlement de clarifier la confusion entre la loi fédérale sur la faillite et les réglementations des provinces sur la protection de l’environnement. « La faillite n’est pas un permis de faire abstraction des règles, et les professionnels de l’insolvabilité sont liés par les lois provinciales valides au cours de la faillite », a écrit le juge Wagner, au nom de la majorité.