Une femme a été assassinée tous les deux jours et demi en 2018 au Canada

Guelph — Tous les deux jours et demi en 2018, une fille ou une femme a été assassinée au Canada, selon le premier rapport annuel d’un organisme s’étant attardé à cette question. La directrice de l’Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation et auteure principale du rapport, Myrna Dawson, précise que l’année dernière, 148 filles ou femmes ont été assassinées au Canada lors de 133 incidents. Des accusations criminelles pour ces meurtres ont été portées contre 140 personnes ; 90 % d’entre elles étaient des hommes. « Les femmes sont encore les plus vulnérables face aux hommes avec qui elles sont intimes ou à qui elles devraient pouvoir avoir confiance », a dit Mme Dawson.