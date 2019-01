Un don de 300 000$ pour la santé mentale des itinérants montréalais

Les organismes montréalais offrant des services de santé mentale aux personnes itinérantes bénéficieront d’une nouvelle aide financière pour poursuivre leurs actions.

L’Accueil Bonneau, la Mission Old Brewery et la Mission Bon Accueil pourront compter sur un don de 300 000 $ de la part de Bell.

La somme annoncée à l’occasion de la journée Bell Cause pour la cause permettra d’élargir le PRISM (programme réafilliation itinérance et santé mentale). Créé en 2013, le programme permet aux personnes itinérantes souffrant de maladies mentales graves d’avoir un accès durable aux soins dont ils ont besoin pour se sortir de la rue.

D’autres détails suivront.