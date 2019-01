Quoi surveiller aujourd'hui?

Le retour du jour: la tempête

Après le froid polaire, la neige, la pluie et le verglas de la semaine dernière, la valse météo n'est toujours pas terminée: Environnement Canada prévoit qu'une tempête hivernale va balayer la province aujourd'hui et demain, laissant dans son sillage une bonne quantité de neige.

De 10 à 15 centimètres de neige devraient graduellement se déposer aujourd'hui sur Montréal et ses alentours, incluant les Laurentides et l'Estrie, tandis que l'est du Québec (dont Québec, le Saguenay et le Bas-Saint-Laurent) doit s'attendre à une couche un peu plus épaisse, c'est-à-dire plus de 15 centimètres. Des rafales pouvant atteindre 50 km/h pourraient aussi générer de la poudrerie sur les routes, alors prudence.