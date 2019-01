Quoi retenir de la fin de semaine?

Après les «gilets jaunes», les «foulards rouges»

Après le jaune, le rouge. Plus de 10 000 personnes arborant des foulards rouges ont défilé sous la pluie dimanche à Paris. La manifestation disait vouloir « défendre la démocratie et les institutions » face aux violences qui ont émaillé les manifestations des « gilets jaunes » ces dernières semaines. Selon Laurent Soulié, instigateur de la marche, les manifestants répondent à un appel à la « majorité silencieuse qui reste terrée chez elle depuis dix semaines ». Mais selon le mot d’ordre de l’événement, le défilé des « foulards rouges » n’est ni une manifestation anti « gilets jaunes » ni un soutien au président Emmanuel Macron, mais plus largement une défense de la République.