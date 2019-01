Le bonheur par le vide avec Marie Kondo

La gourou japonaise du rangement domestique Marie Kondo fait un tabac aux États-Unis. Propulsée par Netflix en janvier et par les huit millions d’exemplaires de son livre écoulés dans le monde, elle multiple les adeptes en Amérique, pays pourtant réputé pour sa surconsommation.

Après s’être retrouvée temporairement sans abri en 2011, Sarah Eby a commencé à accumuler des objets afin de ne plus jamais avoir le sentiment de ne rien posséder.

« Lorsque j’ai emménagé dans mon appartement, c’était tout vide », a raconté à l’AFP cette mère d’un enfant, originaire d’Arvada dans le Colorado. « J’ai acheté tout ce que je pouvais pour faire en sorte de me sentir chez moi. »

Mais après plusieurs déménagements, la pagaille a commencé à régner. Aujourd’hui, inspirée par la gourou japonaise de l’organisation Marie Kondo, la jeune femme de 27 ans affirme avoir banni le chaos de sa vie pour de bon.

Et elle n’est pas la seule.

La vision du rangement de Marie Kondo a atteint des hauteurs stratosphériques. Son livre La magie du rangement fait l’objet d’un véritable culte depuis sa publication aux États-Unis en 2014. Des millions de personnes ont adopté ses conseils visant à mener une vie plus ordonnée… et plus heureuse.

Mais c’est en réalité la nouvelle émission sur Netflix de cette trentenaire, intitulée en français L’art du rangement — et lancée le jour du Nouvel An, au moment où chacun prend ses bonnes résolutions — qui a fait sensation.

« J’adore le bazar », proclame Marie Kondo, sourire aux lèvres, en se rendant chez les Américains — flanquée d’interprètes — afin de les aider à mettre en application sa méthode, baptisée « KonMari ».

L’idée est simple : considérer chaque objet un par un, ne garder que ceux qui « procurent de la joie » et leur attribuer une place définie chez soi.

À l’issue du processus, les adeptes se retrouvent avec beaucoup moins de biens en leur possession.

« Je pense que cela fait partie intégrante de ma relation aux choses », estime Sarah Eby, qui a regardé le premier épisode de l’émission avant de se plonger dans le livre.

« Je n’ai jamais été bordélique, sale ou désordonnée; j’avais simplement trop de choses. Et ce que j’ai préféré, c’est me séparer des objets qui ne me procurent pas de joie », explique-t-elle.

Martha Stewart revisitée

Presque du jour au lendemain, Marie Kondo est devenue une icône culturelle. Elle est le sujet d’un grand nombre de tweets et de memes (éléments maintes fois repris et détournés sur Internet) viraux, ainsi que d’une ribambelle d’articles décortiquant l’émission de façon parfois étonnamment profonde.

Sa méthode, pourtant, n’a pas échappé à la controverse : en conseillant de se débarrasser de ses vieux livres, elle a fait enrager les bibliophiles sur les réseaux sociaux.

Mais pour Den Kovacs, un journaliste du Michigan spécialisé dans les jeux vidéo et disciple de la méthode, Marie Kondo — avec ses doux encouragements énoncés sans jugement — est une solution de remplacement bienvenue à d’autres programmes plus racoleurs de téléréalité.

« Les gens se sentent vraiment… en plein chaos, ils se sentent dépassés », témoigne-t-il du haut de ses 23 ans. « Donc, quand ils voient quelqu’un arriver et dire “Je peux régler ça”», les gens pensent : “Oui, j’ai besoin de ça dans ma vie.” »

Un effet Kondo ?

Certains sur les réseaux sociaux affirment constater un « effet Kondo » avec davantage d’objets en vente dans les magasins d’occasions — même si un porte-parole de la chaîne Goodwill a déclaré à l’AFP qu’il était « trop tôt pour le dire ».

[Les gens] pensent qu’il faut avoir davantage de choses et que les personnes vivant dans l’abondance sont plus heureuses. Non.

Étayant la théorie de la kondomania naissante, une étude de 2016 a conclu que trop de bazar était mauvais pour le sentiment de bien-être.

« C’est le contraire de ce que les gens peuvent penser », explique Joseph Ferrari, professeur de psychologie à l’Université DePaul de Chicago et coauteur de l’étude. « Ils pensent qu’il faut avoir davantage de choses et que les personnes vivant dans l’abondance sont plus heureuses. Non. »

Meilleure vie sociale

« Cela fait vraiment du bien », affirme Den Kovacs, qui a par le passé expérimenté d’autres méthodes, mais trouve celle-ci plus efficace.

« J’ai désencombré mon esprit. C’est comme si j’avais moins de stress, moins de choses auxquelles faire attention… Je peux juste me concentrer sur moi-même », témoigne-t-il.

Cette méthode a même stimulé la vie sociale d’Olguyne Fernandez-Fraga, une nutritionniste de 27 ans habitant Miami. « Avant, on me demandait : “Oh, je peux inviter untel et untel à la maison ?” et je répondais : “Non, regarde la maison”, raconte-t-elle. Alors qu’aujourd’hui, ils pourraient venir dans les dix minutes », ajoute-t-elle.

Et à l’ère numérique, la méthode « KonMari » peut même s’appliquer aux amis sur les réseaux sociaux. « J’ai simplement passé en revue ma liste [d’amis sur Facebook] en me demandant : “Est-ce que cette personne me procure de la joie ?”», explique M. Kovacs.

Selon lui, « dès que vous commencez à vous poser cette question à propos de quelqu’un, vous réalisez soudainement les gens qui vous apportent quelque chose ».