8 Montréal, 20 janvier 2019 | Une vingtaine de centimètres de neige sont tombés sur la métropole dimanche, et davantage encore dans certaines régions du Québec, au cours d’une tempête de neige des plus glaciales. Les importantes chutes de neige, combinées aux forts vents, ont rendu les conditions routières éprouvantes et entraîné l’annulation ou le report de nombreux vols. La combinaison d’une vague de froid aussi intense (le mercure a plafonné à seulement –15,8 °C à Montréal) et de précipitations aussi abondantes est un phénomène météorologique rare. Marie-France Coallier Le Devoir