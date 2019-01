Un jeune Montréalais accusé à la suite d’un tweet menaçant aux États-Unis

Un Montréalais de 15 ans serait à l’origine d’un tweet annonçant une tuerie qui a obligé une commission scolaire de la Pennsylvanie aux États-Unis à fermer toutes ses écoles la semaine dernière. L’adolescent a été accusé vendredi d’avoir proféré des menaces de mort.

Le jeune, qu’on ne peut identifier puisqu’il est mineur, a provoqué la panique le 18 janvier dernier après avoir répondu à un gazouillis du directeur du Upper Merion Area School District, John Toleno.

Tandis que M. Toleno informait jeudi soir les internautes d’une possible fermeture des écoles en raison des conditions météorologiques, le jeune aurait répliqué « J’espère que vous savez que je vais venir à l’école demain avec un Glock 18 et abattre le plus d’enfants que je peux ».

Au moins sept écoles ont donc suspendu leurs cours le vendredi 18 janvier selon ce que rapportait le réseau de télévision américain ABC News.

FBI impliqué

La police locale a réussi à retracer le message et a fait appel au FBI pour retrouver le jeune suspect qui réside chez ses parents à Montréal. L’adolescent a été arrêté par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal.

Accompagné de ses parents, le jeune s’est présenté vendredi à la Chambre de la jeunesse où il a plaidé non coupable à l’accusation qui pèse contre lui.

« À ce stade-ci, il bénéficie de la présomption d’innocence. Nous allons analyser la preuve », a fait valoir Me Mustapha Mahmoud, qui représente l’adolescent.

Le juge Patrice Hurtubise a imposé au jeune, qui est en liberté, une série de conditions à respecter d’ici la prochaine audience prévue au mois de mars. Il doit notamment fréquenter une école, ne pas utiliser les réseaux sociaux sauf sous la supervision d’un de ses parents. Son passeport lui a également été retiré et il n’a pas le droit de quitter la province.