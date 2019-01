Quoi surveiller aujourd'hui?

La réaction du jour: Valérie Plante

Au lendemain de la présentation des conclusions d'une commission chargée d'étudier le projet montréalais Royalmount, la mairesse de Montréal doit tenir un point de presse ce matin en réaction au rapport.

Ce rapport, rédigé par la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation, est plutôt sévère: le projet de mégacentre commercial, qui doit voir le jour en 2022 à la jonction des autoroutes 15 et 40, doit être selon eux suspendu afin de revoir sa planification.