L’UPAC arrête un ex-directeur de l’École des métiers de la construction

L’ex-directeur de l’École des métiers de la construction de Montréal (EMC) Alain Prud’homme et trois fournisseurs de l’établissement ont été arrêtés mercredi par l’Unité permanente anticorruption (UPAC). Ils feront face à des accusations dans le cadre d’une enquête portant sur de présumés fraudes et abus de confiance, a confirmé Mathieu Delisle, porte-parole de l’UPAC. Les trois fournisseurs de l’EMC arrêtés sont Enrico Di Paola, Mathieu Therrien et Modesto Abella. Selon ce qu’a appris Le Devoir, les enquêteurs avaient perquisitionné au bureau du directeur de l’École des métiers de la construction, rue Parthenais, au cours de l’année 2017. Ils avaient notamment saisi son ordinateur. La commission scolaire a déclenché une enquête interne sur cette affaire.