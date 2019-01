Exploitation sexuelle: Longueuil dévoile un portrait du «commerce du sexe»

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a rendu public mercredi le portrait du « commerce du sexe » sur son territoire. Actuellement, 108 jeunes femmes sont exploitées ou à risque d’être exploitées sexuellement sur son territoire par près d’une quarantaine de proxénètes présumés.

Le SPAL a dévoilé ce portrait tandis qu’elle annonce l’implantation d’une nouvelle équipe pour aider les victimes d’exploitation sexuelle. Celui-ci révèle que la plupart des victimes étaient mineures lorsqu’elles ont commencé à se prostituer. Selon les policiers, elles ont en moyenne 14 ans lorsqu’elles entrent dans la prostitution.

Si le métro de Longueuil a longtemps été le point de rencontre entre les proxénètes et les jeunes filles, le milieu de la prostitution est en mutation explique le SPAL. L’arrivée des réseaux sociaux permet de plus en plus aux jeunes filles d’êtres « mobiles » sur le territoire. Par ailleurs, de plus en plus de jeunes filles gèrent elles-mêmes leurs clients et font du recrutement auprès de leurs amies.

La police de Longueuil a donc annoncé lundi qu’une policière et une coordonnatrice responsable du volet psychosocial se dédieront dorénavant à temps plein à accompagner des victimes d’exploitation sexuelle qui tentent de quitter le milieu de la prostitution. Le projet vise principalement les femmes de 17 à 25 ans, une tranche d’âge, selon les policiers, qui se retrouve souvent dépourvue de services.

« Au moment charnière où les victimes d’exploitation sexuelle atteignent leur majorité, peu ou pas de services s’offrent à elles », explique le SPAL.

Le projet bénéficie d’une aide financière de 852 000 $ sur cinq ans du gouvernement fédéral. « Ce financement aide à lever les obstacles associés à l’abandon du commerce du sexe en faisant appel à des activités de sensibilisation et en offrant des services d’encadrement, de consultation psychologique, d’éducation, de développement des compétences et d’employabilité », souligne la députée de Longueuil–Charles-LeMoyne, Sherry Romanado, qui représentait le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale.

D’autres détails suivront.