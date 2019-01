Thomas Harding ne sera pas réintégré chez MMA

Le congédiement l’été dernier de Thomas Harding, le chef de train impliqué dans la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, vient d’être annulé par un arbitre qui n’a toutefois pas ordonné qu’il soit réintégré dans son emploi. Il a plutôt condamné l’employeur à lui verser une compensation financière. M. Harding a été acquitté en janvier 2018 de l’accusation de négligence criminelle causant la mort qui avait été portée contre lui. Deux autres ex-employés de l’entreprise ferroviaire Montreal Maine and Atlantic (MMA) avaient d’ailleurs été déclarés non coupables en même temps que lui. Thomas Harding avait laissé le convoi de pétrole brut pour la nuit en haut de la pente menant à la petite ville de Lac-Mégantic, le 6 juillet 2013. Or, le train a dévalé la pente, déraillé et explosé, tuant 47 personnes.