Grande manifestation au Venezuela

Avec l’insurrection de militaires contre le gouvernement de Nicolás Maduro et des émeutes subséquentes, au début de la semaine, les tensions se sont remises à monter au Venezuela. Juste à temps pour une nouvelle mobilisation d’ampleur : l’opposition a appelé la population de tout le pays à manifester aujourd’hui contre le régime, devenu de plus en plus autoritaire depuis un an.

Cet appel populaire, qui vise à réclamer la mise en place d’un gouvernement de transition et l’organisation de nouvelles élections, n’est pas anodin : c’est aujourd’hui le 61e anniversaire du coup d’État de 1958, qui avait démis la dictature militaire de Marcos Pérez Jiménez et ramené des élections démocratiques dans le pays d’Amérique du Sud.