Droits ancestraux: les Atikamekw de la Haute-Mauricie se tournent vers les tribunaux

Las des négociations qui piétinent depuis 40 ans, les Atikamekw se tournent vers les tribunaux dans l’espoir de faire reconnaître leurs droits ancestraux sur leur territoire en Haute-Mauricie.

Une requête a été déposée à la Cour supérieure mardi par le Conseil de la Première Nation Atikamekw d’Opitciwan pour la reconnaissance de leur titre et leurs droits ancestraux sur le territoire ancestral. Les Atikamekw veulent un « titre exclusif » sur le territoire et demandent aux tribunaux de reconnaître leur droit « de décider comment le territoire sera utilisé, qui l’occupera et le possédera, et de gérer le territoire et ses ressources naturelles de manière responsable et selon ses valeurs et ses coutumes ».

Le conseil a tenu un point de presse sur le parvis du palais de justice de Montréal mardi.

« La reconnaissance par les gouvernements de notre droit à l’autodétermination sur la gestion de notre territoire ancestral et ses ressources reste, encore aujourd’hui, un enjeu majeur et une source de conflit et de mécontentement. Le concept de “nation à nation” reste théorique lorsqu’il est question de la gestion du territoire. La reconnaissance du titre et des droits ancestraux par la Cour supérieure du Québec demeure le meilleur moyen d’assurer la protection et la sauvegarde de notre territoire », a affirmé Christian Awanish, chef du Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, par voie de communiqué.

« Le temps est maintenant venu de défendre nos droits et de réaffirmer notre souveraineté, de prendre en main notre destinée et de regagner notre dignité en prenant un nouveau chemin, la voie juridique », a-t-il ajouté.

Selon lui, les négociations à la table tripartite entre les représentants des communautés atikamekw et des gouvernements du Québec et du Canada n’ont rien donné, les dernières propositions soumises ayant été jugées « insatisfaisantes ». Le Conseil de la Première Nation Atikamekw estime qu’il « y a des limites à étirer le processus » et remet en question « la bonne foi des gouvernements ».

« Après 40 ans de négociations qui ne nous ont pas permis d’aspirer à un projet de société, je pense que personne ne pourrait nous accuser d’avoir manqué de patience. »

Le territoire Opitciwan Iriniw Otaskiwaw, situé en Haute-Mauricie, fait 26 360 km², indique le Conseil des Atikamekw, qui précise qu’une trentaine de familles y exercent toujours des activités traditionnelles et de subsistance.

D’autres détails suivront.