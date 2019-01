Comparution de Gilbert Rozon, accusé de viol et d’attentat à la pudeur

Accusé de viol et d’attentat à la pudeur, le fondateur de Juste pour rire Gilbert Rozon doit comparaître ce matin au palais de justice de Montréal.

M. Rozon est accusé de viol et d’attentat à la pudeur pour des gestes qu’il aurait commis il y a 39 ans, alors qu’il était âgé de 24 ans. Selon l’acte de dénonciation, les événements se seraient produits entre le 1er juin et le 21 septembre 1979 à Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

Sa comparution est prévue en matinée. À ce stade-ci des procédures, M. Rozon pourrait choisir d’être représenté par son avocat et de ne pas être lui-même sur place.

En décembre dernier, après plus d’un an d’enquête, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a confirmé avoir examiné les dossiers de 14 présumées victimes du fondateur de Juste pour rire à la suite de la vague de dénonciation #MoiAussi. Après trois jours à les rencontrer tour à tour, le DPCP avait annoncé à une seule d’entre elle que sa plainte avait été retenue.

M. Rozon est également visé par une action collective intentée par les Courageuses, un groupe d’une vingtaine de présumées victimes. Celles-ci lui réclament 10 millions en dommages punitifs seulement.

D'autres détails à venir.