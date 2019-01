Quoi surveiller aujourd'hui?

Les nominations aux Oscar 2019

Qui sera nommé dans les vingt-cinq catégories des Oscar? Nous aurons la réponse très tôt ce matin: le dévoilement a lieu à 8h20, heure de Montréal — ce qui veut dire avant l'aube à Los Angeles.

Parmi les films qui devraient récolter une bonne quantité de nominations, notons A Star Is Born (avec Lady Gaga) et Green Book, récemment primé par le Producers Guild of America. La cérémonie des Oscar aura lieu dans un mois, le 24 février.