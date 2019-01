Au moins quatre aînés vivant en résidence sont morts de froid depuis 2016

Le tragique décès de la mère de Gilles Duceppe, morte gelée à l’extérieur de sa résidence pour aînés, n’est malheureusement pas un cas unique. En 2016, au moins trois aînés vivant en résidences sont décédés d’hypothermie dans des conditions similaires, coincés dehors par grand froid, en raison de lacunes dans les systèmes de verrouillage de portes ou de ratés dans la surveillance. Un autre cas a aussi été rapporté en 2018 à La Pocatière.

Le drame vécu par Hélène Rowley Hotte, retrouvée inanimée après plusieurs heures alors que la tempête de neige faisait rage, a provoqué une onde de choc, lundi, tant dans la classe politique que dans le public. L’accident a rapidement soulevé des questions sur l’application des mesures de sécurité dans les résidences pour aînés, notamment à la suite d’avis d’évacuation ou d’absence prolongée. La dame, restée coincée dehors après une alerte d’incendie à cause de portes verrouillées, n’a été retrouvée que sept heures plus tard.

Or, ce triste scénario rappelle ceux vécus par Ludger Dubé, Roger Chalifoux et Marcel Gauthier, eux aussi retrouvés morts de froid, en 2016, à l’extérieur des portes verrouillées de leurs résidences, après plusieurs heures. En 2018, le bureau du coroner s’est aussi penché sur le cas de Georges Dionne, retrouvé inanimé en plein hiver à l’extérieur d’une résidence à La Pocatière.

50 C’est le nombre approximatif de décès accidentels par hypotermie recensés chez les aînés depuis 2010.

Sur les huit enquêtes menées en 2016 sur les décès par hypothermie chez des aînés de plus de 75 ans par le Bureau du coroner, trois mettaient en cause des résidences pour aînés, où des manquements ont été observés aux systèmes de verrouillage des portes ou à la surveillance. Les chiffres obtenus par le Bureau du coroner font état de plus d’une cinquantaine de décès accidentels par hypothermie chez des aînés depuis 2010, mais il a été impossible de savoir les circonstances exactes des décès pour les années antérieures à 2016.

Tous morts gelés

Le 5 décembre 2016, Ludger Dubé, résident âgé de 88 ans du Pavillon Saint-Joseph près de Montmagny, a lui aussi été retrouvé sans vie tôt le matin, à 150 mètres de sa résidence. Le rapport de la coroner Renée Roussel constate un manquement au système de verrouillage des portes (corrigé depuis). On n’a donné l’alerte de son absence qu’une heure et demie après sa disparition, déplore la Dre Roussel, alors que le mercure indiquait -14 degrés Celsius. Ses recommandations ont rappelé le protocole à suivre en cas d’absence inexpliquée d’un résident.

Même scénario pour Roger Chalifoux, décédé d’hypothermie le 27 janvier 2016 derrière une porte de service s’étant refermée automatiquement. Il n’a été retrouvé que onze heures après avoir quitté son lit, couché au sol derrière cette porte du Manoir Louisiane dans l’est de Montréal. Par respect pour la famille, la coroner Stéphanie Gamache n’a pas voulu commenter lundi la répétition du même drame.

Même portrait pour Marcel Gauthier, 87 ans, sorti de sa résidence pour personnes autonomes en Mauricie en novembre 2016. On l’a retrouvé sans vie, gelé, le lendemain vers 7 h. En mars 2018, la coroner Renée Roussel constatait à nouveau une défaillance des systèmes de surveillance et de sécurité des portes dans le décès accidentel survenu à La Pocatière.

Des règlements sous la loupe

À Québec, en fin d’après-midi, la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, s’est dite « bouleversée » par ce drame et prête à agir si nécessaire. « S’il faut revoir la certification [de la résidence] pour aller plus loin, nous allons le faire », a-t-elle dit.

Restée muette durant la journée, la direction des résidences Lux a publié un communiqué en début de soirée lundi pour offrir ses condoléances à la famille Duceppe. Contrairement à ce qu’ont rapporté certains médias, « Mme Rowley Hotte portait des vêtements d’hiver lorsqu’elle est sortie […]. Nos caméras de sécurité montrent qu’elle s’est évanouie quelque temps après être sortie », a tenu à préciser la direction, qui ne commentera pas ce « malheureux événement » d’ici la fin de l’enquête. « La sécurité et le bien-être de nos résidents ont toujours été et demeurent une priorité au sein des résidences Lux », conclut le communiqué.

Lundi, Pierre Blain, porte-parole du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), a déploré que des aînés « ne [soient] pas en sécurité », « même dans une résidence de luxe ». Selon lui, des règlements de base ont été enfreints. Il se questionne notamment sur l’absence de dénombrement des résidents après l’appel d’évacuation, une mesure qui aurait permis de noter l’absence de Mme Rowley Hotte. Les règlements prévoient la présence d’un surveillant de nuit, rappelle le RPCU, ainsi que la prise en compte de l’état de santé des résidents dans les plans d’évacuation. « On doit savoir qui est là et qui n’est pas là », a-t-il déploré. Sortie de son logement à la suite d’une alarme d’incendie déclenchée à 4 h 15 du matin, Mme Rowley Hotte n’aurait pas entendu le message invitant ensuite les résidents à réintégrer leur logis, en raison de problèmes d’audition.

La chic résidence pour aînés autonomes situés dans l’est de Montréal comporte 440 logements abritant 660 résidents, dont 69 reçoivent du soutien à domicile du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. On ignore toutefois si Mme Rowley Hotte était l’une d’elles.

Toute la journée, sur les réseaux sociaux, citoyens, hommes et femmes politiques de tous partis confondus, à Québec comme à Ottawa, dont le premier ministre Justin Trudeau, ont été nombreux à offrir leurs condoléances à Gilles Duceppe et à sa famille. « Isabelle et moi sommes bouleversés pas le décès de Mme Rowley, la mère de Gilles Duceppe. J’offre toutes mes sympathies à Gilles, à ses frères et soeurs, ainsi qu’à toute la famille dans ce moment d’une grande tristesse », a quant à lui fait savoir François Legault sur Twitter, depuis Paris.