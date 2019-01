Tempête hivernale sur le Québec: ce qu’il faut savoir

L’intense dépression qui a traversé les secteurs au sud du fleuve Saint-Laurent, dimanche, continue de laisser derrière elle d’importantes quantités de neige et de forts vents, cette fois dans l’est du Québec.

Environnement Canada signale que des conditions de blizzard déferlent dans le Bas-Saint-Laurent lundi matin. Dans la région de Rimouski, une accumulation de neige d’entre 25 et 30 cm est prévue jusqu’en soirée. Les vents du nord-est soufflent en rafales pouvant atteindre 90 km/h. La température devrait rester stable à environ -13 °C, mais le facteur de refroidissement éolien est important.

Des conditions semblables prévalent dans la région de Gaspé où les accumulations de neige devraient toutefois atteindre entre 40 et 50 cm.

Quel est l’état des routes ?

Peu avant l’aube, lundi, la route 132 était fermée entre Cap-Saint-Ignace et L’Islet-sur-Mer, et plus à l’est, de Saint-Jean-Port-Joli jusqu’à Rivière-au-Renard, sur une distance de plus de 550 km. Dans le sud de la péninsule gaspésienne, elle était aussi fermée entre Bonaventure et Gaspé. La route 185 était aussi fermée entre la région de Rivière-du-Loup jusqu’à la frontière du Nouveau-Brunswick.

Sur la Côte-Nord, la route 138 était fermée entre Mingan et Kegaska.

Plus à l’ouest, les conditions s’améliorent. Les chaussées sont partiellement couvertes de neige sur l’île de Montréal, en Outaouais, dans les Laurentides, en Montérégie et dans le Centre-du-Québec, mais elles sont enneigées dans les Cantons-de-l’Est, en Beauce, dans Charlevoix et dans la réserve faunique des Laurentides.

À Montréal, une opération de chargement de neige a été décrétée à compter de lundi soir.

Les écoles sont-elles fermées ?

Le passage de la tempête force la fermeture des écoles dans plusieurs régions du Québec.

En Estrie, la commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke a décrété la fermeture de toutes ses écoles pour la journée.

En Abitibi-Témiscamingue, la quasi-totalité des écoles est fermée pour la matinée.

Dans Chaudière-Appalaches, la commission scolaire de la Côte-du-Sud a choisi de fermer ses écoles pour la journée.

Idem pour les commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent

Sur la Côte-Nord, la commission scolaire de l’Estuaire a fermé ses écoles pour la journée, alors que celle de la Moyenne-Côte-Nord les a fermées pour la matinée.

Le transport en commun est-il affecté ?

Du côté de Montréal, la STM lance un avertissement à ses usagers : l’accumulation de neige risque de causer des retards sur les routes. Le métro, lui, fonctionne comme à l’habitude.

[Conditions météo] ?⚠️❄ C'est toute une bordée de neige que nous avons reçu ce week-end! Nos bus sont sur la route ce matin, mais des retards pourraient être observés sur l’ensemble du réseau. Consultez le positionnement de votre bus en temps réel sur https://t.co/rLgxNYZvJE pic.twitter.com/vVqGK5biew — STM (@stminfo) 21 janvier 2019

Idem du côté du Réseau de transport de Longueuil, notamment en direction et depuis le terminus Centre-Ville, et du côté de la Société de transport de Sherbrooke.

Et les aéroports ?

À l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, plusieurs dizaines de vols — dont une cinquantaine d’arrivées — ont été retardés. Une dizaine de vols ont été annulés, notamment à destination et depuis Toronto et les Maritimes.

Les vols depuis et à destination de Toronto et des Maritimes sont touchés à l'aéroport Jean-Lesage de Québec.

À l'aéroport Pearson de Toronto, ce sont 36 départs et 70 arrivées qui ont été annulés, notamment en direction des Maritimes, mais aussi à destinations de l'Ouest canadien.