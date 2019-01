Quoi retenir de la fin de semaine?

Attachez vos tuques encore quelques jours

Ce n’est une surprise pour personne : une tempête hivernale particulièrement intense s’est abattue dimanche sur le Québec. Elle devrait causer d’importantes accumulations de neige d’ici lundi, une situation qui complique passablement les déplacements sur les routes. Le froid intense et les forts vents sont aussi de la partie. Selon le météorologue Alexandre Parent, d’Environnement Canada, cette combinaison « neige, froid et vents » se produit rarement au Québec. La Sûreté du Québec a lancé un appel à la prudence aux automobilistes, leur recommandant de reporter les déplacements non essentiels.