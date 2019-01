Vents, neige et froid affectent le Québec: ce qu'il faut savoir

Environnement Canada a émis des avertissements de tempête hivernale pour plusieurs régions du Québec. On prévoit d'importantes accumulations de neige, particulièrement en Gaspésie. Les vents forts, combinés à la neige, contribuent à réduire la visibilité.

Des précipitations abondantes

L’intense dépression qui traverse tous les secteurs au sud du fleuve Saint-Laurent, dimanche, laisse derrière elle d’importantes quantités de neige.

Une vingtaine de centimètres doivent s’abattre à Montréal et Québec, une trentaine en Estrie et en Beauce, et plus de 50 centimètres en Gaspésie.

Les vents provoquent de la poudrerie ce qui réduit considérablement la visibilité sur les routes. Dimanche matin, elle était nulle dans plusieurs secteurs longeant le Saint-Laurent, près de la frontière américaine, et dans la grande région de Québec.

Les précipitations s’étendent graduellement vers l’est.

Froid extrême

Environnement Canada a émis vendredi matin des avertissements de froid extrême à venir pour plusieurs régions du Québec, à compter de la nuit de samedi.

Seules les régions de Montréal, de la Montérégie, du Centre-du-Québec et des Cantons-de-l’Est sont épargnées, de même que certains secteurs de l’Outaouais, mais les températures seront tout de même froides. Toutes les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent, de même que le Bas-Saint-Laurent et la Basse-Côte-Nord, sont concernées par les avertissements de froid extrême.

Par exemple, à Québec, le mercure ne dépassera pas les –20 °C samedi. Les températures maximales seront de –17 °C dimanche, de –15 °C lundi et de –13 °C mardi. La nuit, le mercure oscillera jusqu’à lundi entre –21 °C et –27 °C.

Environnement Canada précise que le facteur de refroidissement éolien atteindra des valeurs entre –40 et –50 par moments à partir de la nuit de samedi. Cette vague de froid pourrait persister jusqu’à lundi dans plusieurs secteurs.

Ce froid extrême persistera jusqu’à mercredi.

Quel est l'état des routes?

La Sûreté du Québec lance un appel à la prudence aux automobilistes, leur recommandant de reporter les déplacements non essentiels. S’ils empruntent la route, ils doivent s’assurer que les vitres, le toit, le capot, les rétroviseurs et les phares des véhicules sont bien dégagés.

Le ministère des Transports souligne par ailleurs que l’efficacité des abrasifs et des fondants est fortement réduite, en raison du froid intense.

Les usagers de la route peuvent se renseigner sur les conditions de la chaussée et les conditions de visibilité sur les différentes plateformes du Québec 511.

Selon le météorologue Alexandre Parent, d’Environnement Canada, cette combinaison « neige, froid et vents » se produit rarement au Québec. Il note que le mercure grimpe habituellement lors de tempêtes de neige, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Vols retardés et annulés à l'aéroport Montréal-Trudeau

Sans surprise, les chutes de neige ont forcé le report ou l'annulation de plusieurs vols à l'aéroport Montréal-Trudeau. L'aéroport conseille aux voyageurs de vérifier l'état de leur vol en ligne avant de se rendre sur place.