Une importante tempête de neige s’abattra sur le Québec dimanche

Alors que les alertes au froid polaire se multiplient, plusieurs régions du Québec devront également subir une forte tempête de neige dimanche.

Une intense dépression traversera dès samedi soir et surtout dimanche tous les secteurs au sud du fleuve Saint-Laurent, déversant des quantités de neige importantes.

À Montréal et Québec, les accumulations pourraient approcher les 20 centimètres, mais ce sont les régions situées près de la frontière américaine qui seront les plus touchées.

Ainsi, l’Estrie et Chaudière-Appalaches devraient recevoir entre 25 et 40 centimètres de neige, tout comme le Bas-Saint-Laurent. Entre 30 et 60 centimètres devraient s’abattre sur la Gaspésie et le nord du Nouveau-Brunswick, dimanche et lundi.

En raison des vents, la circulation automobile risque d’être périlleuse. La poudrerie rendra la visibilité presque nulle par endroits.