Quoi surveiller cette fin de semaine?

La météo du jour: froid extrême

Il faudra vous habiller comme des ours: Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême pour plusieurs régions du Québec pour la fin de semaine, avec une prévision de facteur de refroidissement éolien aussi bas que -50. Gare aux engelures et autres frigorifications.

Le froid devrait être particulièrement intense dans la nuit de samedi et en matinée dimanche sur la rive nord du Saint-Laurent, dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Basse-Côte-Nord. À Montréal, en Montérégie et dans les Cantons-de-l'Est, ce sera certes très froid, mais pas aussi sibérien.