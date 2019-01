3 Oahu (Hawaï), 15 janvier 2019 | La plongeuse Ocean Ramsey nage près d’un grand requin blanc, mardi, au large d’Oahu à Hawaï. Les grands requins blancs sont extrêmement rares dans les eaux chaudes d’Hawaï et cette femelle est possiblement l’un des plus grands spécimens jamais observés. Selon la plongeuse, le requin, âgé d’au moins 50 ans, pesant environ 2,5 tonnes et mesurant quelque six mètres de long, était «étonnamment large» et peut-être en gestation. Juan Oliphant OneOceanDiving.com Agence France-Press