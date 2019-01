La Loi sur les Indiens du Canada est discriminatoire, selon l’ONU

En refusant d’accorder aux femmes autochtones les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne la transmission du « statut d’Indien » à leurs descendants, la Loi sur les Indiens du Canada est discriminatoire, estiment les Nations unies.

Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a rendu sa décision lundi, précisant que le Canada était tenu d’éliminer cette discrimination et de rétablir l’égalité sur cet aspect entre les hommes et les femmes des Premières Nations.

À l’heure actuelle, les petits-enfants des femmes autochtones ayant épousé un homme non autochtone ne sont pas admissibles au « statut d’Indien », s’ils épousent eux-mêmes une personne non inscrite.

Depuis les années 1970, nombre de femmes des Premières Nations sont allées devant les tribunaux pour contester la Loi sur les Indiens dans sa forme actuelle.

Sharon McIvor, qui avait déposé une pétition auprès du Comité des droits de l’homme des Nations unies, se réjouit de la décision. « Cette décision [des Nations unies] change la donne pour les femmes des Premières Nations et pour le Canada. Si le gouvernement du Canada remplit ses obligations et traite enfin les femmes des Premières Nations sur un pied d’égalité, ce sera un nouveau jour pour nous, pour nos communautés et pour le Canada », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Vancouver jeudi.

Cette femme de Merritt, en Colombie-Britannique, détient le « statut d’Indien », mais elle se bat depuis plusieurs années pour que ses propres enfants puissent aussi l’obtenir. Ils en sont présentement privés, car les grands-mères de Mme McIvor étaient toutes deux autochtones, mais leurs maris n’étaient pas des Indiens inscrits.

D’autres détails suivront.