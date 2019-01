Porter des «dreadlocks», de l’appropriation culturelle?

L’histoire de Zach Poitras, cet humoriste blanc récemment exclu de soirées d’humour montréalaises à cause de ses dreadlocks, a ravivé le débat sur l’appropriation culturelle ces derniers jours. Les discussions se sont vite polarisées dans les médias et sur les réseaux sociaux, pour déterminer si porter des tresses rastas, une coiffure associée à des mouvements noirs, relevait de l’appropriation culturelle. Le Devoir s’est entretenu avec des experts et membres de la communauté noire pour faire le point sur la question.

Faut-il absolument être noir pour porter des dreadlocks ?

« La polémique me semble sans fondement. Les dreadlocks ne sont pas nécessairement associées à la communauté noire, elles sont surtout indissociables du mouvement rastafari, qui est une forme de culte politico-religieux, un mouvement avant tout spirituel », explique Jean-Pierre Le Glaunec, professeur d’histoire à l’Université de Sherbrooke, spécialisé sur les Amériques noires.

Si l’histoire démontre l’existence des dreadlocks dans l’Égypte ancienne, la culture indienne ou la civilisation aztèque, cette coiffure est principalement associée au mouvement rastafari, qui a vu le jour dans les années 1930 en Jamaïque. Il se fonde sur la croyance du retour d’un empereur noir, Ras Tafari, dont la mission sera d’unifier les peuples afrodescendants répartis sur la planète, principalement en Amérique et en Afrique.

Se basant sur un texte de l’Ancien Testament, les adeptes pensaient qu’il fallait se laisser pousser les cheveux pour montrer sa force et son courage.

L’arrivée du reggae et la popularité du chanteur Bob Marley dans les années 1970 ont fait disparaître l’aspect spirituel des drealocks pour en faire une mode.

« J’ai autant de personnes noires que blanches qui viennent demander des dreadlocks au salon. Pour certains, c’est pour le symbole spirituel, mais beaucoup trouvent ça juste beau. C’est devenu une mode comme une autre », raconte Abisara Machold, fondatrice du salon de coiffure InHAIRitance, spécialisé en cheveux bouclés ou crépus au naturel.

Si cette coiffure trouve racine dans un mouvement spirituel et est maintenant une coupe à la mode, ce débat sur l’appropriation culturelle est-il inutile ?

« Le problème, c’est qu’on mélange les choses. On ne fait plus de différence entre l’échange culturel, l’appréciation culturelle et l’appropriation culturelle », laisse tomber la coordonnatrice du Mois de l’histoire des Noirs, Carla Beauvais. Un phénomène qui ne fait que s’accentuer depuis les polémiques sur les spectacles de Robert Lepage, SL?V et Kanata.

M. Le Glaunec abonde dans le même sens. « Le dialogue est juste mal amené, car c’est une erreur de parler d’appropriation culturelle. Dans cette histoire d’humoriste exclu, on avait plutôt une occasion de débattre sur le fait que cheveux et politique vont de pair. C’est ça qui est intéressant. »

En devenant une mode dans les années 1970, les dreadlocks ont perdu leur connotation spirituelle, mais ont gardé leur symbole politique. Le professeur rappelle que les adeptes du mouvement rastafari prônaient une absence du pouvoir, n’ayant ni lieu de culte, ni dogme, ni leader.

« Pour les peuples afrodescendants, cette coiffure est restée un symbole de résistance et de libération », dit-il. Rien d’étonnant ainsi à voir de nos jours des groupes altermondialistes ou des activistes écologistes adopter ces mèches de cheveux longues et emmêlées.

« Les enjeux politiques ont un lien fort avec les enjeux capillaires. Les révoltes sociales des années 1960-1970, le mouvement hippie notamment, étaient associées à des personnes aux cheveux longs. Les cheveux courts représentent plutôt l’ordre et la rigueur, comme chez les militaires », poursuit le professeur d’histoire.

Il explique ainsi pourquoi les personnes avec des dreadlocks, encore plus lorsqu’elles sont noires, sont encore discriminées au moment de trouver un emploi, un logement, une école, etc.