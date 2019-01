Discussions sur le Brexit

La semaine a jusqu’ici été difficile pour Theresa May, avec le rejet massif de son accord de Brexit et sa survie in extremis à une motion de censure au Parlement. Ça se poursuit aujourd’hui : des discussions doivent encore avoir lieu entre les chefs d’opposition et la première ministre.

Hier, Theresa May a rencontré ses opposants politiques pour entamer un nouveau dialogue — mais Jeremy Corbyn, le chef travailliste à l’origine de la motion de censure, a décliné l’invitation. Comme la première ministre avait précisé que sa porte restait « ouverte », peut-être y aura-t-il des débouchés aujourd’hui.