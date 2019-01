Dreadlocks: l’humoriste ne s’estime pas victime de censure

Exclu de deux soirées d’humour de la Coop les Récoltes à Montréal parce qu’il porte des dreadlocks, l’humoriste Zach Poitras n’estime pas pour autant avoir été victime de censure.



« C'est leur droit. Je ne suis pas d’accord avec leur façon de faire ou leur opinion face aux dreads, mais ce n’est pas de la censure », a-t-il indiqué au Devoir mercredi.



Le jeune humoriste blanc s’est vu refuser de participer récemment aux événements « Snowflake Comedy Club » et « La soirée d’humour engagée » en raison de sa coiffure associée à des mouvements noirs.



La Coop les Récoltes — qui est à la fois un bar et une coopérative de solidarité créée par le Groupe de recherches d’intérêt public (GRIP) de l’UQAM — a indiqué que sa mission était d’être « un espace sécuritaire, exempt de rapports d’oppressions », décrivant l’appropriation culturelle comme une forme de violence.



« L’appropriation culturelle, c’est le fait qu’une personne issue d’une culture dominante s’approprie des symboles, des vêtements ou encore des coiffures de personnes issues de cultures historiquement dominées. C’est un privilège que de pouvoir porter des dreads en tant que personne blanche et que cela soit vu comme une mode ou comme le fait d’être edgy, alors qu’une personne noire va se voir refuser l’accès à des opportunités d’emplois ou des espaces (logements, écoles, soirées, compétitions sportives, etc.) », plaide la Coop dans un message Facebook publié dimanche.



« S’ils trouvent que je n’ai pas ma place là-bas, c’est bien correct », a déclaré Zach Poitras. Il ajoute toutefois trouver « absurde » de se faire cataloguer de « raciste » à cause de ses cheveux. « Je crois qu’on ne tape pas sur le bon clou. Les gens de cette coop et moi avons les mêmes combats mais on ne s’y prend peut-être pas de la même façon. »

