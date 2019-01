Un Québécois sur cinq consomme des produits du tabac

Une personne sur cinq (18,3 %) au Québec, soit 1 300 000 personnes âgées de 12 ans et plus, consomme les produits du tabac. Chez les Québécois de 18 à 35 ans, ce taux grimpe à une personne sur trois, a affirmé Marc Drolet, directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé, mardi à Montréal, au lancement de la Semaine pour un Québec sans tabac. Et tous les jours, 100 de ces personnes sont frappées par une maladie respiratoire irréversible, a-t-il ajouté. Le slogan de la Semaine pour un Québec sans tabac, cette année, ne fait pas dans la dentelle : « Arrêtez avant d’étouffer ». Un fumeur sur 5 contractera une maladie respiratoire grave, dont 470 000 qui souffrent d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).