Le BST déplore les faibles normes pour les autobus de transport en commun

Ottawa — La présidente du Bureau de la sécurité des transports (BST) exhorte Ottawa à adopter rapidement de meilleures normes de « résistance à l’impact » pour les autobus et autres véhicules de tourisme, compte tenu des deux collisions meurtrières survenues au cours de la dernière année. L’accident d’autobus à deux étages à Ottawa la semaine dernière a fait trois morts et 23 blessés. Quelques mois plus tôt, une collision impliquant l’autocar des Broncos de Humboldt avait causé la mort de 16 personnes et en avait blessé 13 autres. Selon la dirigeante du BST, Kathy Fox, ces drames soulignent « l’urgence » de resserrer les consignes de sécurité pour les autobus de passagers.