Aide médicale à mourir: des ordres professionnels veulent que la Cour d'appel se prononce

Six importants ordres professionnels québécois demandent au gouvernement de François Legault de renvoyer la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir en Cour d’appel pour statuer sur sa constitutionnalité.

Il s’agit du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec, du Collège des médecins du Québec, de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, de l’Ordre des pharmaciens du Québec et de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

« Cette démarche vise essentiellement à éviter que des citoyens, souvent des personnes vulnérables, aient à payer des frais judiciaires pour arriver à faire reconnaître leur droit fondamental de mourir dans la dignité », ont-ils indiqué mardi d’une même voix dans un communiqué.

D’autres détails suivront.