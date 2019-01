Éric Salvail accusé d’agression sexuelle, séquestration et harcèlement

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a déposé mardi des accusations d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement criminel contre le producteur et animateur Éric Salvail.



Le nom de la victime, identifiée par les lettres D. D., n’a pas été rendu public afin de protéger son identité.



Éric Salvail devra comparaître au palais de justice de Montréal le 15 février prochain.



D'autres détails suivront.