La police dévoile l’identité des victimes de l’accident d’autobus à Ottawa

Ottawa — La police d’Ottawa a dévoilé lundi l’identité des trois personnes qui sont mortes vendredi lorsqu’un autobus à impériale est entré en collision avec un abribus. Bruce Thomlinson, âgé de 56 ans, Judy Booth, âgée de 57 ans, et Anja Van Beek, âgée de 65 ans, sont décédés des suites de la collision. Les trois personnes décédées étaient des fonctionnaires fédéraux. La police a indiqué que 23 personnes avaient également été blessées dans l’accident. L’enquête policière se concentre pour l’instant sur la rencontre des témoins oculaires et la fouille des débris de l’autobus de la société des transports publics OC Transpo afin de trouver des indices sur les causes de l’accident.